Margaridas e garis de Rio Branco são beneficiados com a entrega de 300 cestas básicas

Margaridas, garis e roçadores, responsáveis pela limpeza pública da capital acreana, receberam na manhã desta sexta-feira, 24, cerca de 300 cestas básicas doadas pela empresa Zetra Soft, que gerencia as operações de crédito consignado para os servidores municipais. O gerente comercial, Rafael Gurgel, disse que a doação é um reconhecimento aos trabalhadores que prestam um serviço essencial.

“São homens e mulheres que no meio de toda essa situação que a gente nunca esperou viver continuam trabalhando de sol a sol. Então, nada mais justo do que a gente contribuir de alguma forma com essas pessoas. A gente sabe que por mais que a Prefeitura honre todos os seus compromissos salariais e legais, os gastos dessas famílias aumentaram”, disse.

A margarida Rosinete Araújo, falou ao portal da prefeitura de Rio Branco que a doação “é uma ajuda muito bem-vinda. São tempos complicados e qualquer contribuição me deixa agradecida”. Já Claudeane da Costa, mãe de três filhos, disse que qualquer ajuda nesse momento se torna muito relevante. “Sou mãe de família e sou sozinha com as crianças, agradeço a ajuda”.

Fotos: Ascom/PMRB