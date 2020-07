Líder de facção no Acre é preso pela polícia de SP em operação

Um suspeito apontado de ser líder de uma organização criminosa no acre foi preso na manhã desta sexta-feira, 24, durante uma operação conjunta ocorrida na zona sul de São Paulo. O acusado detinha dois mandados de prisão. Além de líder criminoso acreano, ele também atuava em outros estados. A ação contou com o trabalho da Polícia Civil do Estado do Acre, com apoio da Polícia Civil do Estado de São Paulo e do Ministério da Justiça.

A ideia é desarticular uma célula de organização criminosa acreana que atuava na capital paulistana. Ao todo foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em imóveis na capital paulista. Com o investigado, foi apreendido uma célula de identidade falsa, a qual era utilizada para evitar a prisão em caso de abordagem por policiais daquele estado.

As pessoas investigadas exerciam funções essenciais à existência da organização, cuidando da logística das ações criminosas, bem como da parte financeira da organização criminosa. “A Polícia Civil agradece o apoio destas instituições que foram fundamentais para a execução dos mandados de busca e prisão de uma importante liderança, cuja atuação gerava grandes prejuízos à sociedade acreana”, disse o Diretor de Inteligência da Polícia Civil do Acre.