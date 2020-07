Importações acreanas despencam seguidamente há cinco anos

As importações acreanas nos primeiros semestres dos últimos cinco anos apresentam quedas consecutivas. Em 2020, nos primeiros 6 meses, o valor atingiu US$ 943 mil dólares -redução de 14% em relação ao primeiro semestre de 2019.

O resultado de 2020 também ficou 20,3% abaixo da média dos últimos 5 anos. Os principais produtos importados em 2020 foram os de pneumáticos de borracha, totalizando US$ 381 mil.

Os dados foram são do Fórum Permanente de Desenvolvimento do Acre, que emite boletins mensais do comércio exterior no Estado.

Já as exportações pelo Acre oscilam e dependem da comparação por produto para se concluir se são positivas ou não -no geral, no entanto, não são as melhores, e no ano de 2019 foram de apenas US$ 32,9 milhões, segundo a especialista Sinara Bueno.

Houve uma queda de mais de 17% se for comparado ao ano de 2018, quando o valor de exportações foi de US$ 39,8 milhões. O Acre tem um potencial muito grande quando falamos de pecuária e por este motivo, as negociações para exportar mais deste setor no ano de 2020 tem sido bastante faladas.

O ano de 2020 já iniciou de uma forma melhor que o ano de 2019 no mesmo período, e até o final de março o valor gerado foi de US$ 10,3 milhões