Governo deve R$ 750 mil e empresa suspende emissão da carteira de identidade no Acre

Já faz cerca de 9 meses que o Acre está em dívida com a empresa Thomas Greg e Sons, que realiza a emissão da carteira de identidade. Após prorrogações do vencimento do montante, a direção da empresa decidiu suspender esta semana a emissão do documento. A dívida está em cerca de R$ 750 mil, valor que deveria ter sido pago, segundo a direção da empresa, pela Polícia Civil.

Em entrevista do G1/Acre, o diretor jurídico da Thomas Greg e Sons, Gabriel Teixeira, disse que está sem receber desde novembro de 2019. Por isso, é permitido por lei suspender os serviços. A suspensão veio após a empresa não avistar nenhuma sinalização de pagamento.

A Polícia Civil teria pedido ainda neste mês de julho mais um prazo para o pagamento da dívida, que não foi fornecido por, segundo a empresa, já ter entrado em diversas tratativas sem recebimento. Com isso, o retorno da emissão das carteiras só deve normalizar após o pagamento.