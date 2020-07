Fique por dentro das regras para reabertura das igrejas no Acre

Após pressão do setor evangélico, o governador Gladson Cameli (Progressistas) publicou nesta sexta-feira, 24, decreto nº (6.422), que autoriza a reabertura dos templos religiosos no Acre com a capacidade máxima de lotação em 20%.

Segundo consta no Manual de Orientações Sanitárias, as igrejas e denominações religiosas de qualquer credo devem seguir as seguintes regras:

As igrejas devem disponibilizar lugares de assento de maneira alternada nas fileiras do bancos, respeitando um distanciamento linear de dois metros entre as pessoas.

Devem também disponibilizar na entrada dos templos lavatório com dispensador de sabonete líquido e papel toalha ou dispensador com álcool gel a 70%.

Em cultos e missas em que ocorra a celebração da ceia ou comunhão, os elementos partilhados deverão estar pré-embalados para uso individual.

Fica estabelecido ainda que os pastores devem suspender a participação do público nos palcos durante os cultos, bem como as fotos entre membros.

Os pastores e padres devem sempre priorizar o atendimento individualizado com agendamento prévio.

Caso, a igreja opte por não abrir e continuar com a transmissão ao vivo a quantidade de pessoas participantes da gravação de cultos e missas ou da transmissão online devem também ser restringidas, a fim de evitar aglomeração.

Para saber mais, acesse o Manual de Orientações Sanitária: http://covid19.ac.gov.br/static/v1/docs/pacto/orientacoes_sanitarias_v2.pdf