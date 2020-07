FCCV realiza faxinaços em seis escolas de comunidades ribeirinhas dos rios Juruá e Valparaíso

A Fundação Cultural e de Comunicação Valença (FCCV) realizou, ao longo do mês de julho, faxinaços em seis escolas de comunidades ribeirinhas dos rios Juruá e Valparaíso, em Cruzeiro do Sul. Estas unidades de ensino receberam intervenções que vão proporcionar melhorias nas condições para estudantes e toda a comunidade escolar.

As ações ocorreram nas escolas Leonilda Rosas, na Fazenda São Geraldo; Neuza Bernadino, na comunidade Simpatia; Alfredo Said, na foz do Rio Valparaíso; Santa Luzia, na comunidade Santa Luzia; Luiz Ferreira, na comunidade Três Bocas; Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na comunidade Uruburetama.

Todas estas atividades são realizadas em parceria com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul. Nesta quinta-feira (23), o faxinaço foi realizado na escola Beija Flor, no bairro João Alves.

Estas atividades integram o Projeto Faxinaço, que tem como objetivo combater focos de mosquitos transmissores de doenças e promover uma limpeza geral dos locais. As ações atuam tanto para o combate ao fotos de mosquitos como para a manutenção das unidades de ensino do município.