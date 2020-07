Estudantes criam grupo para ajudar familiares que perderam entes para a Covid-19

Você perdeu alguém importante para Covid-19 ou conhece alguém que perdeu? Quem compartilhou essa dor sabe o quão doloroso é enfrentar um luto sem sequer dá o último adeus ao ente querido.

Foi pensando nesse momento doloroso para familiares de vítima do coronavírus que acadêmicos do curso de psicologia, do 9º período, da Universidade Federal do Acre (Ufac), criaram um projeto “Partidas e Partilhas: Possibilidades de Elaboração do Luto em Tempos de Covid-19”.

O projeto foi criado para ajudar pessoas a lidarem com o luto nesse período de isolamento social. Para saber mais, os interessados podem entrar em contato pela página no Instagram “@partidasepartilhas”. Lá, um material informativo dá sugestões sobre o luto; auxilia famílias e amigos e elaborar memoriais no formato de cartas, poemas e vídeos.

Recentemente o grupo também criou um grupo no WhatsApp destinado à livre expressão. O grupo é um espaço de acolhimento totalmente gratuito. Os conteúdos falados lá são sigilosos para garantir a privacidade dos participantes, pois não é obrigatório falar ou participar diretamente das atividades.

Se perdeu alguém e queira participar, clique aqui: https://chat.whatsapp.com/EjLpEmUeQY83eEqEuFL5mZ