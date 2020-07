Erro faz acreano ser o homem mais velho do mundo com 955 anos

Um morador de Plácido de Castro descobriu por acaso que seu documento possui um erro grotesco de digitação. Foi no ano passado, quando o autônomo Raimundo Nascimento de Queiroz perdeu os documentos, que ele foi avisado de que na sua certidão de nascimento consta nascera no dia 12 de outubro de 1064, sendo assim, teria 955 anos. O documento foi emitido num cartório do município onde nasceu.

Foi preciso entrar na Justiça para corrigir o erro, uma vez que a data correta seria 12 de outubro de 1964. A Vara de Registros Públicos, Órfãos e Sucessões e de Cartas Precatórias Cíveis da Comarca de Rio Branco determinou nesta quinta-feira, 23, que o cartório corrija a data de nascimento do autônomo.

Para fazer a correção, um advogado obteve toda a documentação dos pais de seu Raimundo, que comprova o nascimento em 1964. O juiz Edinaldo Muniz já oficiou a comarca e o cartório para que seja feita a mudança, destacou ainda que nos outros documentos o ano de nascimento do autônomo estava correto.