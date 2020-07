Detento monitorado por tornozeleira é preso com duas armas de fogo no João Eduardo

Policiais Militares da Companhia GIRO prenderam na noite desta quinta-feira (23), um detento monitorado por tornozeleira eletrônica pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. A prisão aconteceu no bairro João Eduardo, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

A guarnição policial estava fazendo um patrulhamento de rotina na região, quando avistaram dois homens em atitude suspeita na frente de uma residência localizada na rua Dom Bosco, no João Eduardo. Quando a dupla percebeu a aproximação dos policiais os homens correram, um deles conseguiu fugir, mas o detento monitorado por tornozeleira foi abordado. Com o homem foi encontrado um rifle calibre 44 com 4 munições intactas e uma escopeta calibre 32, com uma munição.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e o detento monitorado foi encaminhado, juntamente com as armas de fogo à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.