Com igrejas e academias fechadas, casos de Covid-19 voltam a subir em Xapuri

Pela quarta vez desde que os primeiros casos de contaminação pelo novo coronavírus foram registrados em Xapuri, o município supera o número de 20 confirmações em um período de 24 horas. Foram 21 os novos diagnósticos feitos pela equipe de referência para Covid-19 nesta quinta-feira, 23.

A elevação ocorre depois de 13 dias com indícios de estabilização, de acordo com o coordenador do enfrentamento à pandemia no município, o enfermeiro Francisco Andrade. Para ele, só há uma certeza neste momento do combate à doença em Xapuri: por enquanto, ainda não há estabilização.

“É a quarta vez que passamos da casas dos 20 casos após 13 dias de indícios de estabilização, mas como havia dito anteriormente, a gente pode descer ou subir, os últimos boletins dão indicativos de ascensão, estamos monitorando, para ver como vai ser a última semana de julho, já para as ações em agosto”, explicou.

Com os novos números, o município agora soma 387 casos, com 5 mortes, 1 internação hospitalar e 276 altas médicas, até o momento. São 302 pessoas sendo acompanhadas pela equipe de monitoramento e 12 exames em análise laboratorial. Os casos ativos em tratamento domiciliar somam 105 pacientes.

A divulgação dos novos casos positivos na página da prefeitura no Facebook gerou uma série de comentários em defesa das igrejas e academias de ginásticas que foram fechadas por recomendação do Ministério Público após terem sido liberadas para funcionar sob rigoroso protocolo de higienização.

Internautas reforçaram a necessidade de que as duas atividades sejam reabertas, considerando que a ocorrência de novos casos do coronavírus na cidade não está relacionada com o funcionamento dos templos e espaços de prática de esportes onde não há a necessidade de proximidade entre as pessoas.

O prefeito Ubiracy Vasconcelos informou que nesta sexta-feira, 24, apresentará os pedidos de abertura das igrejas ao governador Gladson Cameli em reunião por videoconferência com todos os gestores do estado. Após a audiência, dependendo do que for encaminhado, a prefeitura editará um novo decreto podendo ou não determinar a reabertura de igrejas e academias.