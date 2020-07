Com doações, ONGs apoiam comunidade LGBT do Acre durante a pandemia

Desde abril, com a intensificação da pandemia do novo coronavírus, mais de 200 pessoas já foram apoiadas pelas organizações ligadas à comunidade LBGT no Acre.

Em especial, com doações do poder público e da sociedade, são repassadas cestas básicas de alimentos.

“Desde abril pela Associação de Homossexuais do Acre estamos recebendo cestas de alguns doadores e a gente tem feito a publicação nas nossas redes para busca das pessoas que neste momento estão precisando de doação de alimentos”, disse Germano Marino, presidente do Fórum de ONGs LGBTs do Acre.

“Neste período a gente tem tido bastante procura, principalmente as pessoas com problema de trabalho, sem remuneração e que não receberam o Auxílio Emergencial, essas estão precisando”, completou Marino.

Nesta quarta-feira (22) ele noticiou que a Fundação Garibald Brasil, através da Defesa Civil da Prefeitura de Rio Branco, realizou a doação de 50 cestas básicas para a Associação de Homossexuais do Acre a serem destinadas para LGBTQI+ em situação de necessidade por causa da pandemia do coronavírus. Para receber, é necessário prestar algumas informações à coordenação da ONG.