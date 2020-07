BID financia programa de apoio a pequenos produtores atingidos pela Covid-19 no Acre

O objetivo do governo do estado é apoiar as famílias de pequenos produtores que foram atingidas pela pandemia de Covid-19.

A iniciativa conta com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Ao todo, serão investidos R$ 7,5 milhões na compra de alimentos produzidos por 2 mil famílias e distribuição para 6 mil famílias carentes.

Pesquisa da Escola de Agricultura de São Paulo indica que 68% dos agricultores familiares estão no prejuízo com a pandemia do novo coronavírus. E isso chegou ao interior do país: Narcélio Silva, um pequeno produtor rural de Tarauacá, disse que não conseguia vender a produção. “Parou tudo e o pessoal ficou sem ter como vender”, disse o agricultor.

O programa de compras pretende atender 2.000 famílias rurais e outras 6.000 que estão nos cadastro sociais.

No Vale do Juruá já se iniciaram as primeiras compras. O governo comprará parte da produção a cada dez dias.

Há outras medidas em andamento para apoiar a agricultura familiar no Acre e no país. (EBC)