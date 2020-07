Após exoneração da PC, Henrique diz que citados na “rachadinha” entregarão sigilos bancários

Em entrevista ao Gazeta Alerta, o ex-delegado geral, Henrique Maciel, afirmou, após ter sua exoneração publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta sexta-feira, 24, do comando da Delegacia Geral da Polícia Civil, que são falsas as denúncias envolvendo seu nome em esquema de “rachadinha”.

O delegado alegou que irá provar que as acusações se tratam de denúncias falsas, e que o policial que o denunciou ao Ministério Público deverá responder por denúncia caluniosa.

“Tenho mais de 30 anos de vida pública, e na PC é mais de 25 anos, e sequer, tive meu nome envolvido em qualquer escândalo. Não há nenhum depósito de ninguém que trabalhou comigo na conta da minha esposa e também não há na minha conta, Nenhum! As pessoas que trabalhavam comigo foram ouvidas no Ministério Público e irão entregar por livre espontânea vontade o sigilo bancário”, declarou.