Ampliado prazo para saques do Bolsa Família enquanto durar pandemia da Covid-19

O Ministério da Cidadania publicou nesta sexta-feira (24) no Diário Oficial da União a portaria 444 que amplia o prazo para saque dos benefícios financeiros do Programa Bolsa Família nesta pandemia.

Ou seja: a prorrogação vale enquanto perdurar o estado de calamidade pública nacional, previsto no Decreto Legislativo nº 6, de 2020, que trata das medidas de enfrentamento ao novo coronavírus.

Além disso, a prorrogação incidirá em todas as parcelas do Bolsa Família pagas que ainda estejam válidas, segundo o calendário de pagamentos e o calendário operacional do programa.