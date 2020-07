Acre adquire equipamentos que permitem diagnóstico da Covid-19 em até 3 horas

O Acre passa a contar duas plataformas automatizadas que aceleraram a produção de exames do tipo PCR da Covid-19. Agora, somente o Acre e o Laboratório Central de Saúde Pública do Paraná possuem essa tecnologia de manipulação de material genético para o diagnóstico de doenças virais. A utilização da biologia molecular custou R$ 1,2 milhão provenientes de recursos destinados pelo Ministério da Saúde para o combate da pandemia de coronavírus.

Um já está funcionando em Rio Branco desde o início da semana. O outro será instalado em Cruzeiro do Sul, no Vale do Juruá. Na capital acreana, a nova máquina está instalada no Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen-AC), que elevou a sua capacidade manual de exames para Covid-19 de 36 em longas 24 horas, para 24 exames a cada três horas.

“Trata-se de um feito incrível para nós, porque estamos dando mais celeridade aos resultados, com um diagnóstico preciso, gastando menos insumos, como os reagentes, por exemplo, garantindo mais segurança para os nossos técnicos na manipulação de material, e ainda, assegurando que no futuro tenhamos essa mesma tecnologia para o diagnóstico de outras enfermidades”, comemorou o secretário de Estado de Saúde do Acre, Alysson Bestene.

Quando a pandemia passar, as duas plataformas vão permitir também o diagnóstico fácil e rápido para dezenas de outras doenças virais, entre elas a febre amarela, as hepatites e a meningite, só para citar três exemplos. O Lacen-AC vinha produzindo diagnóstico de Covid-19 para os município do Vale do Alto Acre, em apoio ao Centro de Infectologia Charles Mérieux. Com a nova máquina, o Laboratório Central passa também a auxiliar nos diagnósticos das unidades que fazem os testes na capital acreana, permitindo ao paciente saber muito mais rápido se ele está, ou não, infectado pela Covid-19.

Fonte: Agência de Notícias do Acre