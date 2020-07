Vereador pede o funcionamento de 100% da frota de ônibus em Rio Branco

Com a liberação concedida pelo comitê do Pacto Acre sem Covid para a reabertura parcial do comércio no Acre, devido a classificação laranja, o vereador Rodrigo Forneck (PT) em sessão online desta quinta-feira, 23, cobrou da prefeitura de Rio Branco a disponibilização de 100% da frota de ônibus, que opera de forma reduzida desde o dia 17 de março.

O parlamentar cobrou também mais transparência da RBTrans sobre a situação do funcionamento do transporte público.

“Se eu tenho a retomada do comércio, automaticamente, tenho mais trabalhadores utilizando o transporte público. Portanto é necessário ampliar para 100% o funcionamento da frota em Rio Branco. Só assim teremos o menor número de pessoas nos veículos, o que assegura o distanciamento mínimo e evita a contaminação por Covid-19”, argumentou.