Prefeito de Envira agradece Bombeiros do AC e AM no resgate dos policiais

A tragédia que vitimou o sargento Alielson Martins da Silva e o investigador da Polícia Civil, Eduardo Maciel da Silva Melo, exigiu uma rápida e grande mobilização da administração municipal para que a operação de resgate fosse organizada.

Tão logo tomou conhecimento do fatídico acidente, o prefeito Ivon Rates mobilizou toda a estrutura local e acionou o governo do estado em busca de auxílio. Paralelo a essa operação, o prefeito fez contato com o Comando Geral do Corpo de Bombeiros do Acre, que de pronto autorizou o envio de uma equipe de mergulhadores para Envira.

Em Manaus, A Secretaria de Segurança fez o mesmo, e também enviou para a operação. As duas equipes se encontraram em Envira e seguiram para o local do acidente, sendo orientadas pelo tenente Felipe Cerqueira, que estava no barco no momento do acidente em que os colegas desapareceram.

Na tarde desta quarta feira (22), o que todos temiam, infelizmente aconteceu. Os corpos foram encontrados submersos no rio Envira e trazidos para o hospital local. Ivon Rates e toda sua equipe se desdobraram para que toda estrutura necessária foi colocada á disposição dos Bombeiros. No final da tarde, em nome de todos os servidores do município, Rates emitiu uma nota de pesar pelas mortes dos briosos policiais. O prefeito também agradeceu ao comando dos Bombeiros do Acre pela ajuda, destacando a estreita relação entre Acre e Amazonas, particularmente com o governador Gladson Camelí, que tem sido um grande parceiro de Envira.

Traslados dos corpos para Manaus

Enquanto as buscas eram realizadas o prefeito se mobilizava a junto ao Governo do Estado para garantir o traslado dos corpos. Tratou com o IML em Manaus para que orientasse a equipe médica local de como proceder para conservar os corpos até a chegada do avião que estava a caminho de Envira, trazendo urnas funerárias adequadas e um técnico com habilidades no manejo de corpos.

De Envira, a aeronave seguiu para a capital amazonense, transportando os corpos para entregá-los às honras familiares e de suas corporações.

A Marinha do Brasil também foi acionada para ajudar nas buscas. Ontem mesmo chegou ao município uma equipe que nesta quinta feira (23) o inicia o procedimento investigativo para tentar esclarecer as causas do fatídico acidente.

A administração destaca e agradece a pronta disposição e solidariedade de populares que se empenharam e voluntariamente auxiliaram os bombeiros nessa missão.

Com informações da prefeitura de Envira.