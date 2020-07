Preço do gás de cozinha aumenta com reajuste de 5% nas refinarias

A partir desta quinta-feira, 23, a Petrobras vai reajustar os preços do gás de cozinha (GLP) em 5% em média em suas refinarias e bases de distribuição. O reajuste é válido para todos os tipos de consumo, como o residencial nos botijões de 13 quilos, e também para a indústria e comércio.

Esse é o quarto reajuste nos preços do GLP nas refinarias neste ano. O último também foi de 5%, em 19 de junho último. No início do ano, com a queda dos preços do petróleo, a Petrobras fez quatro reduções de preços do produto.

O GLP ainda acumula uma redução da ordem de 4% em seus preços nas refinarias. A Petrobras vem aumentando os preços dos seus combustíveis nas refinarias quase toda semana acompanhando a elevação das cotações do petróleo no mercado internacional. Os preços do GLP no mercado são livres, assim como os dos demais combustíveis, e cada distribuidor e revenda tem liberdade de fixar os valores de venda.

Fonte: Correio Braziliense