Para ganhar simpatia dos evangélicos, Bocalom defende reabertura das igrejas

Aproveitando o descontentamento das lideranças evangélicas com a prefeita Socorro Neri (PSB), vários pré-candidatos à prefeitura de Rio Branco já demonstraram apoio a reabertura das igrejas em Rio Branco como uma forma de ganhar pontos com os evangélicos.

Nas últimas 24 horas, Minoru Kinpara e Roberto Duarte demonstraram total apoio a reabertura das igrejas, de forma responsável.

O novo integrante desse grupo passar a ser o pré-candidato do Progressistas, o professor Tião Bocalom. Em suas redes sociais, nesta quinta-feira, 23, ele se mostrou favorável à reabertura dos templos.

Em sua argumentação, o pré-candidato à prefeitura de Rio Branco, pelo Progressistas, afirmou que com o isolamento social muitas são as pessoas que estão com seu espírito abalado, portanto, necessitando de uma ajuda espiritual.

“A igreja sempre foi e sempre será o refúgio daqueles que estão com o espírito abalado. Ninguém mais do que seus líderes religiosos, dentro das regras básicas do distanciamento social, obedecendo-se as condicionantes mínimas de acordo com as orientações sanitárias, em cada templo, pode ajudá-las”, afirmou.