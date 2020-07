Número de inscritos para o segundo semestre do Prouni soma mais de 440 mil 

Direito liderou o ranking com maior número de inscrições

O resultado da 1º chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni) 2020.2 foi liberado na terça-feira (21), no site do programa. De acordo com um balanço divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) foram registradas 440.674 inscrições nesta edição, o total de candidatos inscritos foi de 228.444. O programa esteve com as inscrições abertas entre os dias 14 a 17 de julho. Cada estudante pode se inscrever em até duas opções de curso.



O Prouni ofertou para o segundo semestre 167.780 bolsas de estudo, sendo 60.551 integrais e 107.229 parciais, que correspondem à metade do valor das mensalidades do curso, em 1.061 instituições privadas de educação superior do país. O Prouni não possui chamada única, sendo assim, o programa ainda conta com uma segunda chamada e lista de espera, formada pelas vagas remanescentes.

Balanço das inscrições Prouni 2020.2



Os dez cursos que tiveram o maior número de inscritos foram: Direito, Medicina, Administração, Enfermagem, Psicologia, Pedagogia, Fisioterapia, Educação Física, Odontologia e Ciências Contábeis. Já os estados com maior número de inscritos foram: São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Sul, Maranhão, Paraná e Pará.

Cronograma Prouni segundo semestre

Período de inscrições: 14 a 17 de julho

Resultado da 1ª chamada: 21 de julho



Comprovação de informações da 1ª chamada: 21 a 28 de julho



Resultado da 2ª chamada: 04 de agosto



Comprovação de informações da 2ª chamada: 04 a 11 de agosto



Prazo para participar da lista de espera: 18 a 20 de agosto



Divulgação da lista de espera: 24 de agosto



Comprovação de informações da lista de espera: 24 a 28 de agosto



*Com informações do MEC

Fonte: Agência Educa Mais Brasil