Média móvel de mortes por Covid-19 no Acre alcança menor marca após pico da pandemia

A média móvel de mortes por Covid-19 no Acre chegou, nesta quinta-feira, 23, em sua melhor marca desde o dia 22 maio: 3,43. No dia 22 de maio, essa média era de 3,29 casos. Nesta quinta, foram quatro mortes e 178 novos casos da doença no Acre. O dia 10 de junho foi o pior até agora no calendário da média móvel. Nessa data, o Acre registrou 9,43 casos.

Para calcular essa média, soma-se o número de mortes ou casos nos últimos 7 dias e divide-se o resultado por 7. Dividindo por 7, chega-se ao número médio por dia nesse período. O número relativo ao Acre – e demais Estados brasileiros – foi calculado pelo consórcio de imprensa que divulga diariamente os casos e mortes da doença no Brasil.

RELACIONADAS

Outro dado curioso e alentador ao mesmo tempo é que mesmo com a reabertura do comércio, o isolamento social não ficou abaixo dos 40% no Acre. Em Rio Branco, a taxa de isolamento marcou 42,1% nessa quarta-feira (22). Nesta quinta-feira, o número de infectados no Acre subiu de 17.979 para 18.157 pessoas com a doença.