Iapen muda presos de cela após familiares tentarem enviar droga em objetos

Um procedimento de revista nos pertences entregues pelos familiares dos presos do Complexo Penitenciário de Rio de Rio Branco apreendeu na manhã desta quinta-feira, 23, 28 trouxas de cocaína, 20 tabletes de maconha, dois pacotes de tabaco e 200g de rapé que estavam embalados em pacotes de leite em pó e de achocolatado.

Devido à pandemia do novo coronavírus, as visitas foram suspensas pelo Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen/Acre), no intuito de barrar a contaminação da Covid-19 dentro do sistema prisional. Com isso, as famílias puderam entregar objetos e alimentos aos detentos por meio dos agentes. Porém, nessa oportunidade, aproveitaram para encaminhar entorpecentes.

Mais 51g de maconha também foram encontradas dentro de tubos de creme dental, detectada no aparelho de raio-x. De acordo com um dos policiais penais que realizavam a revista, essas drogas iriam para o Pavilhão P da Unidade. Os presos que iriam receber os entorpecentes foram encaminhados para a Delegacia de Flagrantes para procedimentos cabíveis.