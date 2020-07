Homem é preso por comercializar munições ilegalmente em estabelecimento de Xapuri

Um trabalho investigativo que durou aproximadamente três meses resultou na prisão de um homem que comercializava munições sem autorização legal em seu estabelecimento comercial na cidade de Xapuri. O suspeito, identificado pelo apelido de “Senhor das Balas”, também residia no local em que funcionava o comércio, na região central do município. Com ele, estavam armas, munições e mais de R$ 76 mil em espécie.

A prisão ocorreu esta semana, após trabalho de investigação autorizado pelo Delegado titular de Xapuri, Bruno Coelho Oliveira, coordenado pelo Inspetor Eurico Feitosa. A equipe conseguiu prender o investigado e com ele foram encontrados 294 cartuchos de arma de fogo intactos, 10 kg de chumbinho e 100 espoletas.

Para a surpresa dos agentes, também foi encontrado em poder do detido um revólver e o valor de R$ 76.286,55. De acordo com a investigação, preliminarmente constatou-se que o acusado possivelmente não teria envolvimento com organização criminosa, porém as investigações continuaram.

Após a comprovação do crime, o acusado foi conduzido à delegacia de Polícia Civil do município de Xapuri, onde foi autuado em flagrante.

Com informações do O Alto Acre