Homem é ferido com dois tiros e vai parar em estado gravíssimo no Pronto-Socorro

Mário de Araújo Barbosa, de 34 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite dessa quarta-feira, 22, ao ser ferido com dois tiros enquanto caminhava pelo quilômetro 9 da BR-364, no bairro Santa Cecília, em Rio Branco. A polícia informou que homens armados, não identificados, se aproximaram e efetuaram vários tiros em direção à vítima, que foi atingida com um projétil no peito e outro no abdômen.

Mesmo ferido, Mário ainda conseguiu correr até sua casa e pedir ajuda. A vítima foi encaminhada por populares em um veículo até o posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), onde os policiais escoltaram o veículo até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA Cidade do Povo).

No hospital, foram prestados os primeiros atendimentos ao paciente. A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e encaminhou a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde gravíssimo.

Segundo a polícia, a provável motivação para o crime pode ter sido a guerra entre facções. O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).