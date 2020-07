Governo doa caminhão para Granja Carijó em benefício de 60 produtores rurais

Na manhã desta quinta-feira, 23, a Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (Sepa), assinou um termo concedendo à Granja Carijó, um caminhão que será utilizado na distribuição de esterco aos produtores rurais da região.

A assinatura do termo teve a participação de representantes do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (Mapa), Empresa de Assistência Técnica Extrativista Rural (Emater), Companhia de Armazéns Gerais e Entreposto do Acre (Cageacre) e Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf).

No mercado há mais de 30 anos, a família de Luiz Helosman e seus filhos donos da “Granja Carijó”, desenvolve, a criação de galinhas poedeiras, aquelas exclusivas para produção de ovos.

Ao todo, são produzidos mais de 25 mil quilos de esterco por dia, o que irá beneficiar mais de 60 produtores rurais. Antes do caminhão, era necessário que cada produtor fosse buscar o insumo, que agora será distribuído pelos trabalhadores da granja.

O represente da Carijó, Diogo Figueiredo, celebrou a parceria do Estado com à Granja. “Agradecemos a visita e a parceria com a Sepa, ajudaremos mais pessoas com a distribuição desse esterco e principalmente com o auxílio do caminhão”, disse o representante da Carijó, Diogo Figueiredo.

Segundo o secretário de Produção, Edivan Azevedo, o caminhão estava parado em Brasileia, por isso a Sepa decidiu disponibilizar para auxiliar na distribuição, transporte e entrega desse esterco, assim fortalecendo a agricultura familiar.

“Esse esterco se transforma em um adubo muito bom”, explicou o secretário de Produção.

