Gladson garante que irá publicar novo decreto permitindo a reabertura de igrejas no Acre

O governador Gladson Cameli garantiu ao prefeito Ilderlei Cordeiro nesta quinta-feira, 23, que vai publicar um novo decreto permitindo a reabertura das igrejas em todo o Estado. “Entramos em entendimento para a reabertura porque as mesmas pessoas que vão ao comércio, que reabriu, vão às igrejas. Então ele vai fazer essa flexibilização sim e já determinou ao Procurador do Estado que providencie o decreto. Fiquei muito feliz que ele entendeu a importância das igrejas para as pessoas nesse momento”, disse Ilderlei ao ac24horas.

Desde que Cruzeiro do Sul foi reclassificada para a bandeira laranja, apesar de não ser permitido pelo Comitê Estadual de Covid-19, a prefeitura permitiu a reabertura das igrejas, com justificativa de que as igrejas são essenciais por se tratarem de “hospitais espirituais”, conforme Cordeiro.

O gestor municipal de Cruzeiro do Sul afirma que houve redução dos casos de internação por causa do coronavírus e que os pacientes que procuram as unidades de saúde sentinelas são tratados. “Foi muito importante a reabertura do comércio, mas neste momento as igrejas são fundamentais para as pessoas que estão abaladas pelo momento que passamos e todas estão comprometidas em seguir todas as orientações das autoridades sanitárias para preservar seus membros”, conclui.