Mecânico tem casa invadida por criminosos e é executado com tiros na cabeça

O mecânico Jeferson Maia de Lima, de 43 anos, foi encontrado morto na tarde desta quinta-feira, 23, com as mãos amarradas e com marcas de perfurações de tiro na cabeça e pelo corpo. A vítima foi encontrada sem vida em sua residência, localizada na rua Barra do Sol, no bairro Cidade Nova, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

O irmão de Jeferson que o encontrou, após sentir sua falta. Segundo informações de amigos, a vítima foi vista pela última vez por volta das 22 horas da última quarta-feira (22). De acordo com informações da polícia, homens armados invadiram a casa pela madrugada, renderam a vítima, amarraram as mãos, o colocaram sentado encostado na parede do seu quarto e efetuaram vários tiros na cabeça, peito, abdômen.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos da perícia. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos. Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (IML) estiveram no local e já iniciaram as investigações. A polícia ainda não sabe informar a motivação do crime.