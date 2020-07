Covid-19 já infectou mais de 18 mil no Acre e mortes sobem para 474

Ultrapassou a marca de 18 mil pessoas o número de contaminados pelo novo coronavírus no Acre. O boletim divulgado pela secretaria estadual de Saúde (Sesacre) nesta quinta-feira, 23, mostra que foram contabilizados 178 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, saltando a quantidade de infectados para 18.157.

Com mais de 18 mil pessoas infectadas, o Acre também registrou mais 4 mortes nesta quinta por complicações da doença. As novas vítimas são 3 pessoas do sexo masculino e 1 do sexo feminino, com idades entre 57 e 86 anos.

Entre os novos óbitos confirmados, 2 são de Rio Branco, 1 de Senador Guiomard e 1 de Cruzeiro do Sul. Agora, o número de óbitos subiu de 470 para 474, em todo o estado. No início desta semana, o Acre anunciou que todos os municípios passaram para a bandeira laranja em relação à pandemia do vírus, podendo haver a reabertura gradual dos estabelecimentos comerciais.

Com isso, foi enfatizada a necessidade de os moradores redobrarem os cuidados com a higienização e distanciamento social, uma vez que está permitida a circulação de pessoas em ruas e no comércio em geral.