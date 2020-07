Cooperativa de mulheres xapurienses é tema de documentário em Mostra do Cinema Acreano

Especialmente disponibilizado no Youtube, pelo canal da Associação de Cinema do Acre (Asacine), no link https://www.youtube.com/watch?v=tqZ9E1G78dc, o documentário “Cooperativa Mãos de Mulher – Xapuri”, do diretor acreano, Elenckey Pimentel, vai estrear no próximo dia 31 de julho, sexta-feira, às 19 horas.

Gravado em Xapuri, o curta metragem retrata o cotidiano de mulheres empreendedoras da cidade que tiveram sua trajetória de vida fortalecida a partir do engajamento em uma cooperativa de artesanato regional.

De acordo com o diretor, sua busca foi evidenciar a força que há nas ações da cooperativa e nas transformações de cada mulher ligada a ela.

“O filme mostra a criatividade, o vigor, a perseverança e tantos outros bons adjetivos com que as cooperadas levam seu trabalho adiante. Um ideal de vida inspirador de protagonistas de suas próprias histórias”, detalha.

Nascida em 2006, a cooperativa Mãos de Mulher trabalha com artesanato em costura, colagens, crochê, esculturas e cosméticos naturais, produtos enviados para todo o Brasil.

Diretor acreano

Xapuriense, Elenckey Barbosa Pimentel é professor de idiomas, tradutor e intérprete em inglês, francês, espanhol, italiano e catalão básico. Trabalhou no Acre, no Rio de Janeiro, em Bolonha (Itália) e em Xangai (China).

Se tornou mestre em Linguística pela Universidade de Bolonha, Alma Mater Studiorum, por meio de bolsa de estudos dada pelo Ministério das Relações Exteriores italiano a alunos estrangeiros com base em seus currículos.

Pimentel foi um dos vencedores no I Prêmio Garibaldi Brasil de Literatura Acreana, com dois textos publicados a partir deste concurso.

Freqüentou curso de roteirista de cinema, na escola de escritura do jornalista italiano Carlo Lucarelli, Bottega Finzioni, onde conquistou a bolsa de estudos 2015, oferecida pela escola, em Bolonha – Itália.

Já morou no Rio de Janeiro, onde atuou em peças de teatro e escreveu outras, entre elas, O $€GURO, encenada no teatro Dercy Gonçalves. De volta ao Acre, dirigiu dois musicais no madrigal do SESC, em Rio Branco.

Atualmente, trabalha na tradução da peça teatral de sua autoria (português-inglês), também em roteiro de cinema em português, baseado na peça e ainda, no documentário de curta-metragem “Cooperativa Mãos de Mulher – Xapuri”.