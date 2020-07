Contrário a volta às aulas, vereador diz que jovens podem virar vetor de contaminação do novo coronavírus

Em sessão online nesta quinta-feira, 23, o vereador e médico Jakson Ramos (PT) se mostrou contra a iniciativa cogitada pelo governo do Acre de volta às aulas em setembro.

Para Jackson, os jovens podem virar vetores de contaminação devido às aglomerações que acontece nas unidades escolares. Segundo ele, o ideal seria retornar somente quando a vacina da Covid-19 for disponibilizada.

“As nossas populações da Região Norte tem uma característica peculiar: em toda a casa tem uma criança que convive com um idoso, e as famílias aqui acabam vivendo juntas por três ou duas gerações. Portanto, as crianças e jovens que frequentando esses locais de ensino poderão ser fontes contínua de contaminação e de morte dos seus idosos, que vivem em sua residência, caso, a volta das aulas aconteça sem a imunização”, pontuou.