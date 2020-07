Cai o número de domicílios que receberam auxílio no Acre

No Acre, 54,8 mil domicílios receberam, no mês de junho, o Auxilio Emergencial relacionado à pandemia do novo coronavírus. O número é menor que o do mês de maio, quando 57,5 mil lares acreanos receberam o seguro.

Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (23) pelo IBGE. A PNAD Covid-19 é feita 100% por telefone. Os entrevistadores contratados pelo IBGE estão realizando a coleta das informações a partir das suas residências.

Além da questão do Auxílio Emergencial a PNAD Covid-19 conferiu também o universo de acreanos que apresentaram algum dos sintomas de síndromes gripais no total da população. Em junho, 8,9% dos acreanos apresentaram algum sinal de SG.

No País, cerca de 29,4 milhões de domicílios brasileiros (43% do total) receberam, em junho, algum auxílio emergencial relacionado à Pandemia, que tem por objetivo fornecer proteção social no período de enfrentamento da crise causada pela pandemia do novo coronavírus. Isso corresponde a mais 3,1 milhões de lares beneficiados, na comparação com o mês anterior.

Em junho, quase metade da população (49,5%), cerca de 104,5 milhões de pessoas, viviam em domicílios em que, pelo menos, um morador recebeu auxílio.