Acreanos reduzem intenção de consumo em mais de 25% em 2020

Uma pesquisa de Intenção de Consumo das Famílias (ICF) demonstra que os acreanos não estão dispostos a gastos nesse momento por conta da insegurança na manutenção do emprego; redução do consumo mensal por conta do fechamento das empresas e do isolamento social; e a redução da renda média mensal.

Os números apontam que no Acre, a redução da intenção de consumo em junho foi muito próxima da Região Norte que apontou retração de 4% ao mês e acumulou 26,4% de redução ao longo do ano.

O assessor técnico do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC, Egídio Garó, comentou nesta quinta-feira, 23, sobre os dados da pesquisa. “Sobre o consumo, 62,6% das famílias afirma ter reduzido os gastos se comparado ao mesmo período do ano passado. Retraindo -6,8% ao longo de junho, a pesquisa demonstrou que as famílias evitam o consumo, notadamente os que dependem de crédito, devido às incertezas econômicas causadas pela pandemia. Na região Norte, a variação mensal foi de -3,6%, acumulando uma variação ao longo do ano de -26,2%”, explicou Egídio.

Os indicadores de emprego e renda apontam ainda que que 33,8% dos brasileiros sentem-se inseguros com a manutenção do próprio emprego, o mesmo ocorrendo com a renda atual, cuja redução foi de -5,9% ao longo de junho, acumulando uma retração de -36% ao longo dos primeiros seis meses do ano.

“A Região Norte apresenta índices muito próximos do nacional, variando -33,5% na perspectiva profissional. Na renda atual, ao contrário, essa variação foi a segunda maior de todas as regiões do país, -39%, sendo a que mais retraiu foi a região centro-oeste, apresentando resultado negativo de -40,2%”, disse o assessor.

No Estado do Acre a intenção de consumo das famílias também retraiu em número semelhante. “Especificamente por conta da insegurança do emprego e pela redução da renda, mesmo com disponibilidade de crédito a juros menores, associado ao fechamento compulsório da grande maioria dos estabelecimentos comerciais e pela redução significativa da oferta, a exemplo dos bens duráveis”, finalizou.