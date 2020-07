Acreano se diz confiante para a final do Mestre do Sabor hoje (23)

A grande final do programa Mestre do Sabor, transmitido pela Rede Globo, será realizada na noite desta quinta-feira, 23, e contará com a presença de quatro finalistas, entre eles o chef acreano Júnior Amorim, que terá sua final exibida ao vivo.

O acreano se considera o menos experiente dos chefs finalistas e, por isso, aproveitou a quarentena, quando seu restaurante trabalhou apenas com o sistema de delivery, para estudar bastante para esta final.

“Aproveitei para estudar bastante, aprender novas técnicas. Acho que sou o que está mais engatinhando na cozinha de todos, então testei umas coisas diferentes voltadas para cozinha brasileira, que sou apaixonado”, afirmou.

O programa será exibido logo após a novela Fina Estampa. Mesmo com a pandemia da Covid-19, a atração deu muito certo e atraiu muitos telespectadores durante a exibição. Por conta da pandemia do novo coronavírus, a final não terá plateia.