Xapuri tem oscilação no número de casos diários do novo coronavírus

Nesta terça-feira, 21, foi registrada uma nova elevação no número contágios pelo novo coronavírus em Xapuri. Foram 10 novos casos, totalizando 360 confirmações de covid-19 no município. Ainda existem, segundo o último boletim, 19 casos em análise no Laboratório Central de Saúde Pública – Lacen.

Os dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde têm demonstrado uma oscilação frequente na curva de contágios em Xapuri. Esse comportamento tem se mantido desde o começo do mês de junho até a segunda quinzena de julho, como mostra o gráfico sobre a curva de casos registrados por dia nesse período.

Nos últimos cinco dias, foram 10 casos registrados na última sexta-feira, 17, nenhum caso no fim de semana, mais 4 na segunda-feira, 20, e novamente 10 casos nesta terça, 21. Para o enfermeiro Francisco Andrade, coordenador da Unidade de Referência para Covid-19 em Xapuri, essa oscilação é esperada.

Andrade explica que os dias em que ocorrem os números mais altos de casos são aqueles em que são liberados os laudos de exames análise acumulados (RT-PCR). A soma dos resultados positivos desses exames com os confirmados por teste rápido (TR) decorre em um número mais elevado em determinado dia.

Apesar da nova elevação desta terça-feira, o enfermeiro considera que não há um agravamento da situação no município, mas uma possível estabilização à vista. De acordo com ele, a diminuição ou o aumento dos casos vai depender de fatores ligados ao comportamento da população diante das medidas de controle.

“Vejo um possível platô, quando o número de casos positivos se estabiliza naquela média. O que pode mudar, a depender de um descontrole social ou no reflexo da mudança de hábitos. Podemos levar os números para mais abaixo ou podemos subir. A próxima semana será fundamental, considerando que na passada alguns setores abriram. O reflexo pode se estender até lá”, explicou.

Xapuri tem agora 406 pessoas monitoradas pelas equipes da Secretaria Municipal de Saúde como casos suspeitos e 95 pacientes testados positivos estão em tratamento e isolamento domiciliar. Uma paciente, no entanto, está hospitalizada em estado grave em Rio Branco, segundo informações de familiares.

Com cinco mortes registradas em decorrência de complicações de Covid-19, Xapuri tem uma taxa de letalidade de 1,2% e índice de incidência de 1.785,4 por grupo de 100 mil habitantes. Com incidência de e 2.007,0 por 100 mil/hab, o Acre apresenta uma letalidade de 2,6%, sendo que a maior letalidade do estado se verifica no município de Rio Branco (3,7%).