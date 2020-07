Xapuri prorroga inscrições de processo seletivo para a contratação de médicos

O Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal de Saúde de Xapuri, cujas inscrições foram abertas na última sexta-feira, 17, e encerradas nesta quarta, 22, não obteve inscrições para as três vagas oferecidas para o cargo de médico.

O objetivo do processo é a contratação de profissionais da área da saúde e pessoal de apoio para reforçar as equipes de combate à pandemia de Covid-19 no município.

Surgiram interessados apenas para os cargos de agente de portaria e auxiliar de serviços gerais. Ambos também com três vagas cada um e remuneração de R$ 1.045,00 e carga horária de 40 horas semanais.

Com a ausência de candidatos, o certame para a contratação dos três médicos na área de clínica geral, que terão remuneração de R$ 8 mil e carga horária de 40 horas semanais, foi prorrogado por mais 72 horas.

A seleção será por análise curricular e os interessados deverão procurar a Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação Geral, situada ao lado do prédio dos Correios.

Outras informações no site oficial da própria prefeitura.