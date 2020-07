Secretaria de Educação consulta professores sobre retorno às aulas em setembro

A possibilidade das aulas retornarem em setembro, em meio à pandemia da Covid-19, fez com que o Governo do Acre lançasse um questionário destinado a todos os professores da rede pública estadual para colher a opinião deles acerca do retorno das aulas presenciais.

O questionário traça o perfil dos professores com dados sobre: nomes, em que área trabalham, zona rural ou urbana.

No questionário, o governo pergunta qual é a opinião dos professores acerca do retorno gradual e alternância entre números pares e ímpares dos alunos em sala de aula.

Na consulta, o governo questiona a comunidade escolar se eles são favoráveis ou não ao reinício do ano letivo em setembro.

No Facebook, a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac), Rosana Nascimento, pediu aos colegas educadores que votem não para a possibilidade da volta às aulas.

