Saúde do Acre lança novo portal e amplia informações sobre a Covid-19 no estado

Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), lançou nesta terça-feira (21) o novo Portal de Informações Sobre o Combate à Covid-19.

O portal concentra os dados referentes ao avanço da pandemia em todo o Acre, como boletim diário de casos e óbitos, informações referentes ao monitoramento de leitos hospitalares e dados epidemiológicos.

O acesso ao Pacto Acre Sem Covid é um dos principais destaques do Portal da Covid-19. Por ser uma estratégia traçada pelo governo do Acre para a retomada gradual e responsável das atividades econômicas e comerciais frente à pandemia, as classificações em Níveis de Risco precisam estar disponíveis à população de forma prática e transparente, e a criação do portal proporciona essa possibilidade.

Há também uma mapa interativo em que é possível visualizar a classificação por Regionais de Saúde e também por município, além de permitir o acesso aos informes técnicos, orientações sanitárias e materiais das coletivas de imprensa.

