Rio Branco já ultrapassa 2 mil ocorrências de incêndios em áreas urbanas em 2020

O Corpo de Bombeiros do Acre tem trabalhado de maneira redobrada por conta dos índices de queimadas em todo o estado. Só nesse último final de semana, a capital acreana teve 154 chamadas de ocorrências de incêndios. Um deles de grande proporção, cujo suspeito de ter ateado fogo num pasto na Transacreana já foi identificado e multado em R$ 300 mil pela prefeitura de Rio Branco.

O porta-voz da instituição no Acre informou que em Rio Branco as queimadas ocorrem mais na zona urbana, onde há locais com vegetações abertas e terrenos abandonados. Por aqui, as equipes já atenderam mais de 2 mil chamados de janeiro até julho deste ano.

Na madrugada do último domingo 19, um incêndio de grandes proporções também provocou prejuízos, de saúde e material. Um apartamento e um restaurante foram tomados pelo fogo. A cidade não disponibiliza um batalhão dos bombeiros, nem a equipe de Rio Branco foi acionada, com isso, o incêndio destruiu ambos os espaços físicos.

Dos 22 municípios acreanos, somente 7 possuem um quartel do Corpo de Bombeiros. Os que não têm precisam acionar as equipes de um município mais próximo para atender uma ocorrência ou discar o 193 ou 190.