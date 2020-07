Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza obras de pavimentação no Ramal da Praia Grande

“Temos muita gratidão ao prefeito, nestes quatro anos ele não deixou de garantir acessibilidade”, diz morador ao reconhecer trabalho de Ilderlei Cordeiro

O prefeito Ilderlei Cordeiro esteve na manhã desta terça-feira (21) vistoriando as obras no Ramal da Praia Grande, em Cruzeiro do Sul. Uma equipe da Secretaria de Obras realiza diversos serviços de melhoria no local para garantir tráfego e acessibilidade aos moradores da localidade.

Ao longo de sua gestão, o prefeito Ilderlei tem voltado seus olhares com um carinho especial ao homem do campo. As melhorias nos ramais garantem que os produtores rurais tenham o escoamento de suas produções.

“Temos feito o que é possível nestas comunidades, investindo em pavimentação, recuperação e acesso às infraestruturas. A Praia Grande é uma comunidade de cresceu muito e além da pavimentação, estamos investindo em trazer água para os moradores, era um sonho antigo deles. Graças a Deus, mais um ano, mesmo com este vírus que acometeu muitas pessoas da equipe, estamos conseguindo cumprir a nossa parte”, pontuou Cordeiro.

Morador da Praia Grande, Sérgio Rodrigues lembrou que este tipo de melhoria é fundamental, “não apenas na questão do escoamento de produção, mas também com relação à saúde da população. Temos muita gratidão ao prefeito, nestes quatro anos ele não deixou de garantir as obras de pavimentação, para se ter ideia, entre o ano passado e esse nós tivemos trafegabilidade o ano inteiro, mesmo com chuva”, reconheceu o morador.

O encarregado das obras, Zezinho do Cunha, explicou que a secretaria municipal de Obras tem diversas frentes de trabalho espalhadas pelo município. “A prefeitura não tem parado, o prefeito tem se dedicado para garantir que as obras ocorram, mesmo com dificuldades que estão sendo vencidas. Agora com a chegada do verão isso vai intensificar, e pretendemos acelerar estes trabalhos”, destacou.