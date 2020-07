Petecão e Marfisa afirmam que estão curados da Covid-19

Pouco mais de um mês após anúncio de que testaram positivo para Covid-19, o senador Sérgio Petecão e sua esposa, a ex-deputada Marfisa Galvão, afirmaram nesta quarta-feira, 22, que já estão livres do coronavírus. Segundo o parlamentar, os médicos já deram alta, tanto para ele quanto para Marfisa.

“Passando, primeiramente, para agradecer a Deus por mais uma oportunidade de seguir na vida. Quero agradecer todos os que ajudaram na corrente positiva, na torcida, nas orações, nas rezas. A verdade é que tinha muita gente ajudando e torcendo para que nós pudéssemos restabelecer nossa saúde”, escreveu o senador em seus perfis nas redes sociais.

Em entrevista à Agência Brasil no mês passado, Petecão cogitou que a suspeita é de que a contaminação do vírus possam ter se dado após uma visita de sua esposa ao interior do Acre, onde havia uma familiar contaminada com a doença. “Faço um agradecimento especial ao grupo de amigos médicos do Brasil todo. Vou fazer questão de ligar para todos e agradecer pessoalmente”, comentou.

O senador aproveitou ainda para agradecer os amigos que cuidaram de suas crianças enquanto estavam infectados, para que os pequenos não se contaminassem com o vírus. “Confesso que tive muito medo. É hora de aproveitar e rever alguns conceitos da vida”, salientou, garantindo que irá “aproveitar para continuar ajudando, principalmente, aqueles mais necessitados”.

No auge da infecção, Petecão revelou que, apesar de sua esposa ser mais jovem, ela quem sentiu bem mais os sintomas da doença do que ele próprio, mas que mesmo assim Marfisa se manteve estável. Ambos foram monitorados por uma equipe médica de um hospital particular de Rio Branco.