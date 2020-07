Operação desmonta ponto de drogas e apreende munição de uso restrito em Epitaciolândia

Uma operação da Polícia Civil de Epitaciolândia, com o apoio da Polícia Militar e Polícia Militar, resultou na prisão de três suspeitos de tráfico de drogas e de pertencerem a uma organização criminosa nesta terça-feira, 21.

Os investigadores descobriram que membros de uma facção criminosa estavam de posse de munições de fuzil e tentando fazer a venda. No total foram encontradas com os indivíduos 67 munições de fuzil 762 de uso restrito militar, uma escopeta calibre 20, além de munições calibre 22.

As investigações apontam que os membros fazem parte de uma quadrilha que atua no Brasil e também na região vizinha da Bolívia. Além das drogas e munições, os policiais encontraram diversos produtos resultados de furtos e assaltos que eram pelo entorpecente na casa, localizada no bairro Ayrton Sena.