Criminosos invadem residência, rendem família e executam rival com tiro na nuca

O jovem Lucas da Silva Araújo, de 20 anos, foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira, 22, às margens do Rio Acre, na rua Baixa Verde, no Beco da Catraia no bairro Cidade Nova, região do Segundo Distrito de Rio de Branco. De acordo com informações da polícia, quatro homens não identificados, fortemente armados, que seriam membros de uma facção, invadiram a residência, renderam toda a família, foram e sequestraram Lucas, que estava dormindo no quarto.

Pela madrugada, os criminosos seguiram até a rua Baixa Verde, desceram as escadaria da Catraia e executaram o rival com um tiro. Já nesta desta quarta-feira, o corpo de Lucas foi encontrado por populares que passavam pelo local

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para os trabalhos da perícia em criminalística, que constatou que o jovem foi executado com um tiro na região da nuca. Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) estiveram no local e já iniciaram as investigações.

A polícia acredita que a motivação do crime é a guerra intensa entre facções pela disputa de território e o tráfico de droga na região.