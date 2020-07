Incêndio que durou mais de 12h atinge associação do projeto Catar

Um incêndio que durou mais de 12 horas acabou atingindo na manhã desta quarta-feira, 22, parte da propriedade da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis e Reutilizáveis de Rio Branco, (Catar), localizada no bairro Distrito Industrial, em Rio Branco.

As chamas tiveram início em um terreno baldio ainda na noite dessa terça-feira, 21, e tomaram grandes proporções por volta das 10 horas desta quarta. Segundo informações repassadas ao ac24horas, o fogo chegou à associação devido ao vento e acabou ocasionado enormes prejuízos aos trabalhadores que atuam com materiais recicláveis e reutilizáveis.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros do Acre (CBMAC) foi acionada e ao chegar ao local realizaram o controle do incêndio. Ainda não se sabe o que motivou o sinistro. Uma investigação deverá ser aberta nas próximas horas. Uma equipe da assistência social da prefeitura de Rio Branco (PMRB) foi ao local prestar assistência e avaliar os prejuízos dos trabalhadores do projeto Catar.