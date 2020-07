Dois dias após passar de fase, Baixo Acre segue com UTIs lotadas

Dois dias após o Baixo Acre avançar para a fase laranja no nível de risco da Covid-19, a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria e UTI segue alta em unidades de referência de Rio Branco.

No Hospital Geral de Clínicas de Rio Banco (Pronto-Socorro), dos 10 leitos de UTI, 9 estão ocupados, ou seja: taxa de 90%.

No Hospital de Campanha do Into, dos 28 leitos 22 já recebem doentes, o que corresponde a 82% de ocupação. No Hospital Santa Juliana, metade de seus leitos de UTI tem pacientes.

Já nos leitos de enfermaria a situação é melhor: dos 234 leitos em Rio Branco, 83 estão ocupados (taxa de 35,5%). Nos demais municípios do Baixo Acre, 37,5% dos leitos de enfermaria estão ocupados.

Além do Into e Pronto Socorro, compõem a estrutura de atendimento a Covid-19 no Baixo Acre a UPA 2ª Distrito, Fundhacre, Hospital da Criança, Maternidade Bárbara Heliodora, Hospital Santa Juliana, Hospital João Câncio Fernandes, Hospital Manoel Marinho Monte e Unidade Mista de Acrelândia.