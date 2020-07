Cunhado de deputado preso em operação da PF morre de Covid-19

Faleceu nesta quarta-feira, 22, em decorrência da Covid-19, um dos investigados na Operação Mitocôndria, o empresário, Manoel de Jesus Leite da Silva, 45 anos, no Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo.

A Operação Mitocôndria apurava um esquema que pode ter movimentado mais de R$ 20 milhões no desvio de recursos públicos destinado à merenda escolar no Acre. Desses montante, segundo a polícia, cerca de R$ 4 milhões teriam sido desviados.

Manoel de Jesus era cunhado do deputado estadual Manoel Moraes (PSB) e estava internado desde o dia 26 de junho, em São Paulo.

Segundo informações repassadas ao ac24horas, a família do empresário tenta o translado do corpo de Manoel para o Acre, mas devido óbito por Covid-19, os hospitais devem seguir o rígido protocolo do Ministério da Saúde (MS) que segue as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e exige que o corpo seja sepultado na cidade onde ocorreu o óbito.