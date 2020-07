Criminoso invade residência e fere jovem com tiro no peito, no Rosa Linda

O jovem Eduardo Rodrigues de Souza, de 21 anos, foi ferido com um tiro no peito na noite desta quarta-feira (22), dentro de sua casa localizada na rua Raimundo Ferreira, residencial Rosa Linda, região do Segundo Distrito de Rio de Branco.

De acordo com informações da polícia, Eduardo estava na sua residência quando dois homens não identificados chegaram em uma moto e um dos criminosos invadiu a casa e efetuou oito tiros na direção de Eduardo, que foi atingido com um projétil no peito. Após a ação os membros da facção fugiram do local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e conduziu a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais Militares estiveram no local e fizeram buscas na região, mas até o final desta reportagem, ninguém foi preso. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A polícia acredita que a motivação do crime é a guerra entre facções.