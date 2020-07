Com mais uma morte, Acre chega a 470 óbitos por Covid-19 e se aproxima dos 18 mil casos

Em todo o Acre, foi registrada apenas uma morte decorrente de complicações da Covid-19 nas últimas 24 horas. O boletim epidemiológico divulgado pela secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) nesta quarta-feira, 22, aponta que com mais este óbito, as mortes alcançaram o total de 470 desde o início da pandemia do coronavírus. Com relação aos casos, o Acre teve mais 279 resultados positivos para a doença de ontem para hoje, totalizando 17.979 contaminados até o momento. A morte mais recente divulgada trata-se de um idoso de 75 anos, morador de Cruzeiro do Sul.

Prestes a alcançar a marca de 18 mil infectados, o Acre passou recentemente para a fase laranja do cronograma que estabelece o funcionamento das atividades comerciais em meio à pandemia. Com isso, ficou liberada a abertura do comércio e atividades hoteleiras de maneira gradual, a depender do nível de contaminados, taxa de ocupação em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), entre outros indicadores.

A próxima avaliação irá ocorrer no início de agosto e verificar se o Acre continua na bandeira laranja, se progride ou regride em relação à pandemia da Covid-19.