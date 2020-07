Com espera de até 3 horas no Terminal, usuários reclamam também de aglomerações nos ônibus

A Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Rio Branco (RBTrans) começou nesta terça-feira (21), a fazer a contagem de passageiros para expedição da ordem de serviço incorporando novos ônibus ao sistema.

Essa contagem pretende que até o dia 30 de julho o fluxo de ônibus esteja compatível a um período de férias -hoje muito aquém disso.

Há usuários passam até 3 horas esperando ônibus no Terminal Urbano. Essa demora provoca aglomerações no embarque, já que todos que estão esperando querem garantir um assento.

“Nós já estamos fazendo trabalho de aumento da frota. Ontem (terça, 21) já aumentamos proque vimos que aumentou a procura e hoje estamos continuando, fazendo a contagem de passageiros e expedindo ordem de serviço para aumentar”, disse a superintendente da RBTRans, Sawana Carvalho.

As aglomerações nos ônibus decorrem da falta de informação acerca dos horários corretos e a RBTrans diz que está fiscalizando.

“Dentro do Terminal estamos cumprindo com todas as exigências da Vigilância Sanitária. Dentro do ônibus estamos fiscalizando”, disse Sawana, pedindo que usuários estejam atentos ao horário fixo do transporte coletivo.

(TVAC)