Com a volta do futebol, jogadores acreanos sonham com o sucesso em outros estados

O futebol aos poucos vai voltando em outros estados do país. Se no Acre ainda não há expectativa da bola rolar, em vários locais do Brasil os campeonatos estaduais estão de volta e alguns deles até já terminaram, como o caso do Rio de Janeiro.

E tem acreano em campo. Os jogadores que estão atuando em times pelo país afora estão na expectativa de retornarem ao gramados.

Um deles é o atacante Eduardo. Tendo iniciado a carreira no São Francisco, já vestiu a camisa de 12 clubes, como Andirá, Independência, Atlético Acreano, Plácido de Castro, Paragominas PA, Remo PA, Nacional (AM), Moto Clube (MA), Red Bull Brasil (SP) e Operário (PR). Nesta quarta-feira, 22, Eduardo vive a expectativa de estrear no campeonato estadual mais disputados e mais importante do país, já que foi contratado agora em julho pelo Ituano que volta aos campos após a parada provocada pela pandemia da Covid-19 contra a Ferroviária. A expectativa é que Eduardo inicie a partida no banco de reservas.

O Ituano está no grupo C do Paulistão com São Paulo, Mirassol e Inter de Limeira. O time de Itu vai também disputar a Série C do brasileiro.

A partida será transmitida pelos canais SporTV e Premiere a partir das 14h30, hora Acre.

Outro acreano que está mostrando seu futebol pelo país é meio campo Geovani, 25 anos, e que já jogou pelo Rio Branco, Adesg, Atlético Acreano e Asa de Arapiraca/AL.

Geovani é um dos atletas do Retrô F.C., que é a grande surpresa do campeonato pernambucano deste ano. Disputando sua primeira temporada na primeira divisão, a equipe já conseguiu se classificar para a Série D do ano que vem e está nas quartas de final do campeonato de Pernambuco.

O Retrô é o 3º colocado do Estadual e nas quartas vai enfrentar o Afogados no próximo dia 26 de julho. Se passar vai pegar o Salgueiro na semifinal e já garante uma vaga na Copa do Brasil 2021, e disputar o título do futebol pernambucano na temporada.