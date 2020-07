Bombeiros do Acre resgatam corpos de policiais que desapareceram no Rio Envira

Após um dia de buscas pelas águas do Rio Envira, a equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros do Acre e do Amazonas encontraram na tarde desta quarta-feira, 22, os corpos do sargento da Polícia Militar e do investigador da Polícia Civil que desapareceram no rio após sofrerem um naufrágio na madrugada dessa terça-feira, 21, enquanto se deslocavam do interior do Amazonas para o Acre.

As informações que se tem até o momento são poucas, pois a comunicação da equipe que foi ao local de buscas com a central dos bombeiros ainda é pouca. Os militares saíram pela manhã desta quarta do município de Feijó para ajudar nas buscas na cidade de Envira. O Corpo de Bombeiros do Acre lamentou a tragédia.

O poder executivo municipal da cidade vizinha entrou em contato com a segurança pública do Acre para que o auxílio fosse possível e a mobilização fosse imediata. Envira não tem um quartel de bombeiros e o Acre se prontificou em ajudar na operação.

Entenda

Os dois policiais saíram de Envira com destino a uma comunidade no Acre para realizar uma operação policial quando sofreu o acidente. A dupla iria fazer uma operação de buscas de foragidos que estariam escondidos em uma comunidade a mais de seis horas de barco. Por volta das 2h, a embarcação bateu em um tronco de árvore no meio do Rio Envira, e naufragou.

Além do comandante PM no local, o barco levava dois guardas municipais, o sargento da PM e o investigador da Polícia Civil. “Ficamos mais de 25 minutos à deriva no meio do rio, e depois tivemos que nadar por quase meia hora até chegar à margem”, disse um dos que estava na embarcação. Um suporte psicossocial foi enviado às famílias dos servidores da segurança.